Este lunes se han actualizado los rankings semanales de la revista estadounidense Billboard, algunos de los más prestigiosos de la música, y BTS continúa reinando.

Butter, el anterior single en inglés del boygroup de K-pop, pasó siete semanas en el número 1 del famoso ranking Billboard Hot 100, pero este lunes fue derrotado por Permission to Dance, la nueva canción del mismo grupo.

De esta forma, Butter pasó al número 7, pero se fue con honores, pues obtuvo un récord al convertirse en la segunda canción de una agrupación en pasar más semanas consecutivas en el #1 del Hot 100 en la historia.

En este sentido, sólo es superada One Sweet Day, de Mariah Carey y Boyz II Men, que en 1995 encabezó la lista por 16 semanas consecutivas.

Permission to Dance también debutó en el número 1 de los rankings de Billboard Global 200 (a nivel mundial), Global 200 excluding USA (a nivel mundial, sin Estados Unidos) y Digital Song Sales (ventas digitales).

Nuevos récords de BTS en el Billboard Hot 110

Permission to Dance se ha convertido en la quinta canción de BTS en alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100.

Esto marca récords porque, primero, ahora BTS tiene 4 canciones que debutan liderando el ranking en su primera semana (Dynamite, Life Goes On, Butter y Permission to Dance). Ello los deja detrás de Ariana Grande, que tiene la mayor marca de la historia, al adjudicarse 5 números 1 en su primera semana de competencia.

Otros artistas con cuatro canciones que debutan en el #1, ahora empatados con BTS, son Justin Bieber y Drake, de acuerdo a Billboard.

Segundo, BTS y su ARMY lograron que las cinco canciones llegaran al número 1 del Hot 100 en 10 meses y medio. Esto los convierte en el artista que ha obtenido esta marca con mayor rapidez desde Michael Jackson en 1987 y 1988, cuando obtuvo cinco números 1 en 9 meses y medio: I Just Can’t Stop Loving You, with Siedah Garrett; Bad; The Way You Make Me Feel; Man in the Mirror y Dirty Diana.

Este récord lo lidera The Beatles, que tuvieron cinco números 1 en el Hot 100 en 6 meses, en 1964, con I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Can’t Buy Me Love, Love Me Do y A Hard Day’s Night.

Cabe mencionar que las canciones anteriores de BTS en adjudicarse el número 1 del Hot 100 fueron las siguientes:

–Dynamite: 3 semanas en el #1, desde el 5 de septiembre de 2020.

–Savage Love (Laxed – Siren Beat), con Jawsh 685 y Jason Derulo: una semana en el #1 el 17 de octubre de 2020.

–Life Goes On: una semana en el #1 el 5 de diciembre de 2020.

–Butter: siete semanas en el #1, desde el 5 de junio de 2021.