La actriz estadounidense Demi Moore (62) alzó su primer Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia o musical por su actuación en “La Sustancia” (‘The Substance’).

En la competencia, la intérprete se impuso a la española Karla Sofía Gascón (‘Emilia Pérez’), Cynthia Erivo (‘Wicked’), Mikey Madison (‘Anora’), Zendaya (‘Challengers’) y Amy Addams (‘Nightbitch’).

Al momento de los agradecimientos, Moore enarboló un aplaudido discurso donde no solo hizo una retrospectiva de su carrera, sino también una dura crítica a los estereotipos que tuvo que vencer en el camino.

“No estaba esperando en esto, y estoy en shock. Estoy haciendo esto desde hace mucho más de 45 años, y es la primera vez que gano algo por ser actriz”, dijo emocionada.

“Estoy muy honrada y agradecida. Hace 30 años tuve un productor que me dijo que era sólo una ‘actriz popcorn’ (actriz de películas comerciales), una actriz superficial. Y en ese momento pensé que nunca iba a poder ganarme algo como esto: que podía hacer películas muy exitosas, que ganaran dinero, pero no algo significativo”.

“Eso me marcó por mucho tiempo. Creí que ya no tenía nada que hacer, que estaba completa, y hace unos años estuve en un momento muy bajo y me llegó este guion estupendo llamado La Sustancia. Y el universo me dijo: ‘no terminaste todavía, no estás completa todavía"”, recordó.

En ‘La Sustancia’, Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una exestrella de cine que entra en una crisis existencial tras perder su trabajo en TV. Lo anterior, la lleva a tomar una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

“Gracias a Coralie (Fargeat, la directora), a Margaret (Qualley) por haber sido mi otra mitad; no podría haberlo hecho sin ella. A las personas que han estado conmigo hace más de 30 ños, en especial a quienes estuvieron conmigo cuando yo no creía en mí misma”, continuó.

Para cerrar el discurso, Moore compartió una anécdota: “Los dejo con algo que tiene que ver con la película… En esos momentos, cuando creemos que no somos lo suficientemente flacas, exitosas, lindas, una mujer me dijo: nunca vas a ser suficiente, pero sabrás el valor de ti misma si dejas de medirte (el cuerpo) todo el tiempo”.

“Celebro este premio como una marca que me recuerda que pertenezco a este mundo y que hago algo que me gusta mucho”, dijo antes de abandonar el escenario.

