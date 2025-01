Celebridades como Miley Cyrus, Demi Moore, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Fernanda Torres y Selena Gómez brillaron en su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2025.

Este año, la gala fue convocada en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles, Estados Unidos, con presencia de estrellas como Salma Hayek, Anya Taylor-Joy, Elton John, Nicolas Cage y Vin Diesel, entre otros.

La ceremonia de entrega de premios comenzará hoy domingo 5 de enero a las 22:00 (horario en Chile), con la comediante Nikki Glaser como anfitriona y animadora.

La transmisión estará disponible a través de las señales de TNT en Latinoamérica, y mediante la plataforma de streaming MAX (HBO).

A continuación, un repaso por algunos de los invitados que llegaron a la alfombra roja de los Globos de Oro 2025:

Ariana Grande

Selena Gómez

Mikey Madison

Elle Fanning

Adam Brody y Leighton Meester

Miley Cyrus

Demi Moore

Timothée Chalamet

Fernanda Torres

Emma Stone