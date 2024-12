El famoso actor, Keanu Reeves habló sobre la posibilidad de ampliar la saga de John Wick con una quinta entrega, sin embargo, sus palabras provocan más dudas, que certezas.

En una reciente entrevista con el medio internacional CBS News, el intérprete puso en duda su regreso como el icónico asesino en una quinta entrega de la franquicia John Wick.

Fue durante la promoción de la nueva película de Sonic, donde el actor, que interpreta al villano, “Shadow”, confesó que su estado físico podría ser un impedimento para continuar con el exigente papel.

Keanu Reeves y posibilidad de “John Wick 5”

“Nunca puedes decir nunca, pero mis rodillas ahora mismo me dicen: No puedes hacer otra John Wick… Mi corazón quiere, pero no sé si mis rodillas podrán hacerlo”, declaró.

Durante la misma aparición en el programa, el director de la nueva película, Jeff Fowler, bromeó respecto a su participación en la tercera entrega de Sonic.

“Por eso puedes darle voz a Shadow durante décadas, no hay limitaciones físicas, solo tu voz”, expresó el cineasta. A lo que Keanu respondió entre risas: “¡Soy libre!”, consigna Infobae.

Reeves, conocido por su entrega y dedicación a los intensos entrenamientos que requieren sus personajes, ha interpretado al icónico asesino en cuatro películas entre 2014 y 2023.

La franquicia ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo, detalla New York Post.

“John Wick 4”

En la cuarta película, estrenada en 2023, John Wick aparentemente encuentra su final tras un duelo a muerte en París contra Caine, interpretado por Donnie Yen.

Durante su estreno en aquel entonces, el actor conversó con Entertainment Weekly el mismo año sobre la posibilidad de una quinta película de “John Wick”.

“No lo sé, supongo que nunca puedes decir nunca. No haría otra película de John Wick sin Chad Stahelski ( quien dirigió las cuatro películas de “John Wick”)… Tendríamos que ver cómo se desarrollaría. Para mí, se siente bien que John Wick encuentre paz”, aseguró.

A pesar de la incertidumbre sobre una posible quinta película, el público podrá ver al actor retomar su papel en el spin-off de Ballerina, protagonizado por Ana de Armas y dirigido por Len Wiseman, que se estrenará en junio de 2025.