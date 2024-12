Las grabaciones de la película de “Peaky Blinders”, basada en la exitosa serie de Netflix, han llegado a su fin.

El proyecto, que ya terminó sus grabaciones, busca expandir el universo de los Shelby más allá de la televisión, y promete mantener la intensidad, el drama y la acción que cautivaron a millones de fanáticos en todo el mundo.

Recordemos que la serie gira en torno a una banda criminal liderada por Tommy Shelby, quien es interpretado por Cillian Murphy, quien vive desde el siglo XX en la ciudad de Birmingham.

Peaky Blinders, la película, ya está lista

La cinta fue dirigida por Tom Harper, el director de los primeros episodios de la serie estrenada en 2013 que sigue a la pandilla de gánsteres callejeros del Reino Unido, la cual llegó a su final en 2022.

Por su parte, su creador, Steven Knight, develó que el filme estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial y será un tanto diferente a la serie, por lo que quiere que los espectadores “esperen lo inesperado”.

En la fotografía liberada por Netflix, se muestra a un Tommy Shelby y su característico traje, acompañado del actor, Barry Keoghan, quien forma parte del elenco.

A ellos también se suman los intérpretes: Rebecca Ferguson, Ned Dennehy, Sophie Rundle, Packy Lee, Ian Peck y Jay Lycurgo.

Popularidad de la serie

La serie de los pandilleros se alzó con múltiples premios British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a través de los años, y pese a su gran popularidad con el público estadounidense no logró una nominación a los premios Emmy.

Sin embargo, el papel de Tommy Shelby le dio a Cillian Murphy una proyección internacional que hasta ese entonces no había alcanzado, pese a haber tenido una trayectoria con títulos reconocidos como Inception y The Dark Knight Rises, ambas de Christopher Nolan, (lo que posteriormente logró con creces en su papel en Oppenheimer).

Tanto fue el impacto de la famosa serie que logró cautivar a la audiencia durante sus seis temporadas, que también ha sido llevada al teatro, basada en su personaje principal.

En Inglaterra, existe un musical llamado “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby“, el cual también ha sido creado por Steven y cuenta la historia de Tommy en las trincheras de Flandes, mucho antes de seguir al líder de los Shelby y a su familia en el Birmingham industrial de la posguerra.