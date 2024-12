Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Jeremy Allen White, conocido por su rol en "The Bear", se suma al elenco de "The Mandalorian & Grogu" junto a Pedro Pascal y Sigourney Weaver, interpretando al hijo de Jabba the Hutt. La película, dirigida por Jon Favreau, se estrenará el 22 de mayo de 2026 y continuará la historia de las tres temporadas de "The Mandalorian". Este proyecto, liderado por Lucasfilm y Disney, será la primera película de "Star Wars" desde "The Rise of Skywalker" y contará con la producción de Kathleen Kennedy y la dirección creativa de Dave Filoni.