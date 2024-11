La actriz May Calamawy fue casi completamente eliminada de Gladiador 2, película secuela de Ridley Scott que se estrenó recientemente en cines.

Durante el desarrollo de la película, varios medios anunciaron que Calamawy, conocida por su papel de “Lila El-Faouly” en la serie de Marvel, Moon Knight, había sido fichada para la secuela de Gladiador, aparentemente con un importante rol.

En un artículo de Deadline, en mayo de 2023, se informó que Scott había escogido a la actriz después de una larga búsqueda, un proceso similar al que hizo con Paul Mescal, quien fue protagonista del filme.

“Dada la importancia del personaje para la historia, Scott quería una búsqueda exhaustiva y, después de varias audiciones, Calamawy consiguió el papel”, reportó el medio.

Sin embargo, el personaje se redujo a fugaces apariciones en el fondo de algunas escenas y sin diálogos. La actriz no ha emitido comentarios formales sobre lo que pasó con su rol, pero según detalla The Independent, en la Comic Con reciente de Londres, dijo estar triste por el giro de su personaje y también comentó que le gustó trabajar con Denzel Washington.

Looking forward to #GladiatorII

BUT

Paramount has some explaining to do because how did Egyptian-Palestinian actress May Calamawy go from a crucial co-lead role (May 2023) to no character poster & no lines in the trailers ?

This better not be another Melissa Barrera situation. https://t.co/bZn5q2rpp8 pic.twitter.com/lEwMmXu7xU

— Phantom (@effoff1988) September 24, 2024