Actualmente en Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte en la población infantojuvenil de entre 5 a 14 años. Esta enfermedad no solo impacta su cuerpo, sino también afecta su desarrollo emocional y social.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente, y representa el 40,4% de los cánceres en la población infantil y adolescente en niños menores de 15 años.

Sin embargo, las cifras no son del todo desalentadoras, pues entre el “2007 y el 2019 se produjo un aumento de la supervivencia de los pacientes con cáncer, que en el 2023 alcanzó el 78,4% a los 5 años del diagnóstico”, se explica.

En ese sentido, “DeTalPalo!”, es un pódcast que aborda testimonios de niños que padecen cáncer y se encuentran en etapa de seguimiento en el gran Concepción.

En su segunda temporada, este pódcast se adentra en el mundo del cáncer infantil, a través de la voz de sus verdaderos protagonistas: los pacientes y sus familias.

En el transcurso de sus episodios se revela cómo es convivir día a día con esta enfermedad, desde sus desafíos y momentos de esperanza.

”De tal Palo!”: historia de niños con cáncer

Jorge Rivera, es profesor de educación física, oriundo de Concepción, y decidió abordar su pódcast con relatos de niños con cáncer.

“Voy a hacer el pódcast con niños del Gran Concepción que hayan tenido cáncer y que sus familias también puedan hablar cómo fue todo el proceso y de todo lo que conlleva esto”, menciona Jorge para BioBioChile.

Así fue como la idea se volvió realidad. En instalaciones de una clínica, logró armar un espacio seguro para que cuatro menores y sus padres, pudieran contar su historia.

Las instalaciones permitieron tener a un médico para atender a los menores en caso de que sufriera una descompensación, luego de relatar su experiencia.

“Se hizo con la ayuda de un oncólogo de cabecera de los niños… él me dijo que podría ocurrir una descompensación al tocar el tema”, relata Jorge.

Con los resguardos médicos y una conversación previa con los padres de cada paciente, Jorge inició su relato con los niños.

Testimonio de cuatro niños con cáncer

Una de ellas es Isidora, una joven de 14 años, que comparte su lucha contra la Leucemia Linfoblástica tipo B.

Ella fue diagnosticada a una edad temprana y, después de un largo camino, hoy se encuentra en una etapa de seguimiento, con la esperanza de un futuro lleno de salud.

“Soy valiente y fuerte, a pesar de todas la cosas malas que he pasado, siempre estoy con una sonrisa en la casa. Con la fe en Dios, he podido salir adelante y me queda poco para tocar la campana“, cuenta durante la conversación con Jorge.

A ello suma una importante reflexión: “Me importaba mucho lo que dijeran de mí, por ejemplo cuando estaba calvita, me importaba mucho lo que la gente dijera de mí, como me viera y todo eso, pero ahora ya no, no me importa lo que me digan, y sea bueno o malo ya no me importa… me hice más segura de mí misma“, cuenta Isidora.

Otra de ellas es Rafaela, una niña de 7 años que en mayo de 2020, con solo 2 años, fue diagnosticada con Leucemia Linfoblástica Aguda.

“Me sentía cada vez un poco bien… sentía que algo me estaba haciendo bien“, cuenta para el pódcast.

La tercera paciente es Antonella de 12 años, diagnosticada en 2021 con Linfoma de Hodgkin y quien también envía un potente mensaje.

“Nunca dejen de sonreír porque siempre después de la tormenta sale un arcoíris… siempre tengan esperanza… siempre hay una posibilidad“, reflexiona Antonella.

Por último, también está Álvaro, quien fue diagnosticado en 2023, a los 9 años, con Leucemia Aguda Linfoblástica B.

“Lo más duro fue las quimioterapias que me hacían sentir mal, con dolores y todo un poco… Uno cuando le diagnostican algo muy fuerte puede pensar que se va a morir y eso es lo que yo pensé“, menciona durante el pódcast Álvaro.

En sus plataformas constantemente Jorge sube adelantos de la entrevista con ellos, y cada jueves carga en YouTube un testimonio completo.

Enseñanzas que dejan los relatos de los cuatro menores

De esta manera, el pódcast también busca tocar temas incómodos con los padres de cada uno y crear conciencia sobre el cáncer, específicamente desde el diagnóstico.

“Lo más duro fue el diagnóstico, que se demoraron. El pediatra decía que era un resfriado común y al final salió que era cáncer…”, cuenta una de las madres.

En palabras de Jorge, “hay un tema que es súper tabú porque nosotros hablamos de cáncer, y lo primero que pensamos es en la muerte”, afirma.

“Muchas veces la gente evita comentarlo porque no quiere tocar el tema, pero realmente es súper importante porque dentro de todos estos episodios, los papás hablan de cómo fue el proceso de diagnóstico”, cuenta.

Tras ser consultado por cuál enseñanza le deja el compartir con menores que padecen cáncer, Jorge enfatiza en la empatía.

A ello complementa: “para mí fue súper importante hacerlo porque deja una enseñanza de que muchas veces nos quejamos por cosas que, aunque suene cliché, no son nada en comparación con otras cosas”.

“Muchas personas están pasando por momentos súper crudos, pero cuando uno escucha estos relatos también es como un remesón”, concluye.

