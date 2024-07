El actor Robert Downey Jr. fue la gran sorpresa de la Comic-Con de San Diego al ser anunciado como el villano Victor Von Doom (Doctor Doom) en el nuevo filme ‘Avengers: Doomsday’ que dirigirán los hermanos Joseph y Anthony Russo.

En el pasado, el estadounidense se hizo célebre en las franquicias de superhéroes como Iron Man, un personaje que interpretó a partir de 2008 en diversas películas del estudio, pero que finalmente salió de escena en ‘Avengers: Endgame’ de 2019.

El actor apareció en el escenario del Hall H de la Convención de San Diego -con capacidad para 6000 personas- con una máscara que cubría su cara y un atuendo color verde.

La gente enardeció cuando sin emitir ninguna palabra el intérprete de ‘Oppenheimer’ se descubrió la cara y extendió los brazos a los lados de manera triunfante.

“New mask, same task.”

Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024