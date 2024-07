Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La adaptación televisiva del exitoso libro best seller a nivel mundial, "Fourth Wing" o "Alas de sangre", avanza a paso firme con la confirmación de la showrunner Moira Walley-Beckett, conocida por su trabajo en series como "Anne with an E" y "Breaking Bad". El proyecto, producido para Amazon Prime Video por Outlier Society de Michael B. Jordan, se encuentra en desarrollo desde octubre del año pasado y cuenta con un equipo de productores ejecutivos de renombre. La saga "Empíreo" ha cautivado a lectores de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno literario de gran envergadura. La primera entrega, "Alas de sangre", publicada en abril de 2023, se ha destacado en las listas de best sellers, mientras que el segundo libro, "Iron Flame" o "Alas de hierro", ha continuado con su éxito. La reciente revelación de la tercera novela, "Onyx Storm" o "Alas de ónix", promete seguir capturando la atención de los seguidores.