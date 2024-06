La alianza entre HBO y Warner Bros. Television ya escogió a su guionista y director para la nueva serie inspirada en los libros de Harry Potter. Los cineastas trabajaron antes juntos en Succession, y por separado a sido parte de producciones como Killing Eve, His Dark Materials, Game Of Thrones y The Last Of Us.

Se trata de Francesca Gardiner, que cumplirá el rol de showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod, que será productor ejecutivo y director de múltiples episodios de la serie, que actualmente está en desarrollo y estará disponible en la plataforma global: Max.

La nueva serie de Harry Potter

Esta historia será una adaptación “fiel”, según declara Max, de la querida serie de libros Harry Potter de la autora y productora ejecutiva J.K. Rowling, que ya cuenta con películas.

Sin embargo, la serie contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación de fanáticos, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos, que fueron creados ya hace más de 25 años.

Cada temporada llevará a Harry Potter y sus aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver globalmente.

La serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá múltiples episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

Asimismo, la serie es producida ejecutivamente por J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.