El actor y exluchador de sumo Taylor Wily, recordado por su actuación en la serie “Hawaii Five-0” y por títulos como “Forgetting Sarah Marshall” y “Magnum P.I.”, murió a los 56 años.

La información fue dada a conocer a través de la cadena hawaiana de noticias KITV, donde informan que aún se desconoce la causa del deceso. El productor ejecutivo de “Hawaii Five-0”, Peter M. Lenkov, también confirmó el hecho.

“Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunas reflexiones detalladas más tarde. Es demasiado difícil en este momento”, escribió junto a una foto con Wily.

Muere de Taylor Wily: “Te extrañaré todos los días, hermano”

“T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual… en el programa y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano”, añadió.

A modo de posdata, el productor señaló: “Cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de lo ideal que habías sido desde el día 1. ‘Cinco-0’ fue el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”.

Wily apareció en 171 episodios de “Hawaii Five-0” como Kamekona Tupuola, papel que repitió en los reinicios de las series “MacGyver” y “Magnum P.I”.

Wily nació como Teila Tuli el 14 de junio de 1968 en Honolulu, Hawaii. Antes de actuar, compitió en combates de sumo de UFC y MMA, donde era conocido por su intimidante cuerpo de 450 libras, detalla el portal Variety.