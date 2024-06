En el universo de "Game of Thrones" y "House of the Dragon", se suma una nueva serie titulada "A Knight of the Seven Kingdoms", cuyas grabaciones han comenzado oficialmente según anunció HBO, y han revelado a Peter Claffey como Sir Duncan "Dunk" El Alto y Dexter Sol Ansell como Aegon "Egg" Targaryen como sus protagonistas. Ambientada un siglo antes de "Game of Thrones", la serie se basa en las novelas cortas de George R. R. Martin y sigue las aventuras de Sir Duncan y Egg por Westeros. Las filmaciones se realizan en Belfast, Ireland, con la incorporación de cinco nuevos actores al elenco.

El Mundo de hielo y fuego crece en televisión, pues se suma una nueva serie televisiva al mismo universo de Game of Thrones y House of the Dragon: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, o en español, El caballero de los siete reinos: El caballero errante.

Y este martes, a dos días del estreno de la temporada 2 de La casa del dragón, la cadena HBO ha anunciado que han comenzado oficialmente las grabaciones.

Para celebrar el acontecimiento, han publicado la primera imagen, donde se puede ver a uno de sus dos protagonistas, el actor Peter Claffey como Sir Duncan “Dunk” El Alto, también conocido como el Caballero Errante.

Ambientado un siglo antes de #GameOfThrones, la nueva serie dramática HBO Original, A Knight of the Seven Kingdoms, ya está en producción. Próximamente en Max y HBO. pic.twitter.com/iXrhpqlwtA — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 18, 2024

El segundo personaje principal será Dexter Sol Ansell como un joven Aegon “Egg” Targaryen, quien más tarde será conocido como el rey Aegon V, hijo de del rey Maekar I y la reina Dyanna Dayne.

Las filmaciones han iniciado en Belfast, Irlanda, y HBO también ha anunciado a cinco nuevos actores que se han sumado al elenco.

Se trata de Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, Daniel Ings como Sir Lyonel Baratheon y Sam Spruell como Maekar Targaryen, según informaron en un comunicado.

¿De qué se trata El caballero de los siete reinos: El caballero errante?

La serie El caballero de los siete reinos: El caballero errante está inspirada en las novelas cortas Dunk y Egg, escritas por George R. R. Martin, quien también será guionista, productor ejecutivo y showrunner junto con Ira Parker.

La historia se centra en las desafortunadas aventuras del caballero ingenuo pero valiente, Sir Duncan, y su diminuto escudero, Egg, quienes recorren Westeros juntos.

Cronológicamente se ubica un siglo después de House of the Dragon y un siglo antes de los acontecimientos de GOT.

“Ambientada en una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, indica la sinopsis oficial.

Se espera que la producción se estrene en 2025.

Junto a Martin y Parker, Sarah Adina Smith (Lessons In Chemistry, Hanna, Buster’s Mal Heart) se ha unido para dirigir tres de los seis episodios, mientras que Owen Harris, quien también es productor ejecutivo, dirigirá los otros tres episodios.

El equipo se completa con Ryan Condal (showrunner de House of the Dragon), Vince Gerardis y Sarah Bradshaw, todos ellos también productores ejecutivos.