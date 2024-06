El actor estadounidense Matt Bomer reveló que perdió la oportunidad de interpretar a \'Superman\' en un proyecto cinematográfico del año 2000 debido a su orientación sexual. En una entrevista para el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Bomer explicó que su posibilidad de encarnar a Clark Kent se vio truncada por ser abiertamente gay, a pesar de haber audicionado durante cuatro meses y haber firmado un contrato con Warner Bros. para protagonizar tres películas. Aunque la película "Superman: Flyby" nunca se estrenó, Bomer compartió su experiencia, sumándose a otras denuncias de discriminación en la industria del entretenimiento. Recientemente, se anunció una nueva película de \'Superman\' con David Corenswet en el papel principal, con un elenco que incluye a Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult y otros, con fecha de estreno en Estados Unidos para el 11 de julio de 2025.

El actor estadounidense Matt Bomer confesó que perdió la oportunidad de interpretar a ‘Superman’ por ser gay. El célebre artista estuvo a punto de ser el mítico héroe en un proyecto cinematográfico programado para el año 2000.

En una entrevista para el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Bomer explicó que su posibilidad encargar a Clark Kent se vio truncada por su orientación sexual, trabajo por el que habría audicionó durante un largo tiempo.

El proyecto en el que pudo participar el actor era la película “Superman: Flyby”, una versión escrita por el guionista J.J. Abrams. Según Matt, él habría firmado un contrato con Warner Bros. para protagonizar tres películas, por lo que su elección para el papel de superhéroe era casi un hecho.

No obstante, el propio actor explicó que ser homosexual le habría impedido convertirse en ‘Superman’. “Sí, esa es mi comprensión. En esa época de la industria, algo así aún podía utilizarse en tu contra”, contó el protagonista de White Collar.

Aunque la película nunca llegó a estrenarse, tiempo después, el director Bryan Singer lanzó “Superman Returns” en 2006, con Brandon Routh en el papel principal. Pese a las buenas críticas, la producción no consiguió una buena recepción en la taquilla.

Matt Bomer casi interpreta a ‘Superman’

El actor habló por primera vez de su orientación sexual en 2012, a partir de entonces ha conversado abiertamente sobre le tema en diferentes ocasiones. De hecho, el artista está casado desde 2011 con el publicista Simon Halls, con quien tiene tres hijos, consignó revista People.

Si bien Matt no ahondó en detalles respecto a quiénes estuvieron detrás de esa decisión o por qué su orientación sexual afectó en proceso de casting, sin embargo, su testimonio se suma al de otros artistas que han denunciado discriminación en Hollywood.

En una entrevista de 2012 con Gaydar Radio, la novelista Jackie Collins reafirmó la situación de Bomer, asegurando que “alguien no lo quería y les dijo (a los productores) que era gay”. “Ellos dijeron, ‘No, no podemos contratarte’. La razón por la que no fue contratado fue porque era gay”, comentó Collins.

Nueva película de ‘Superman’ junto a David Corenswet

Hace unas semanas, el cineasta James Gunn compartió a través de su cuenta de Instagram la primera imagen del actor David Corenswet como el nuevo Superman.

El elenco de esta nueva película incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Nathan Fillion como Green Lantern, Anthony Carrigan como Metamorpho, Wendall Pierce como Perry White e Isabela Merced como Hawkgirl.

Vale recordar que la fecha de estreno está programada para el 11 de julio de 2025 en Estados Unidos, aunque aún no se han anunciado detalles sobre su lanzamiento en Latinoamérica.