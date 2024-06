Luis Gnecco comentó algunos detalles sobre La Fuente, que sería la primera película de ficción sobre el estallido social que ocurrió en Chile en 2019. Allí interpretará a Carlos Siri, el dueño del conocido local de comida ‘Fuente Alemana’.

La película, que ya estrenó su primer teaser, está inspirada en Siri, pero gran parte será ficción. Aparentemente, abordará como el dueño del local intenta mantener a flote su negocio, en medio de las manifestaciones posteriores al 18 de octubre, y mientras lidia con una enfermedad.

Esta sería una de las primeras producciones de Gnecco, después de que fuera retirado de varios proyectos por una denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso su exesposa en 2021.

“Esta es una historia que nos atraviesa a todos, independientemente de la opinión que tengas. Pasó en la Plaza Italia, muy romantizada para algunos, satanizado por otros. Esto es un hecho social que nos atraviesa a todos”, explicó durante su aparición en Podemos Hablar, la noche de este viernes.

Asimismo, aclaró que el filme no busca profundizar en el estallido social, “esta película, no le va a dar explicación al estallido, no le pone signo ni positivo, ni negativo. Esas grabaciones que están ahí son hechas por mismísimo Carlos

Siri”.

“El personaje que yo voy a hacer, es un personaje, como tú bien dices

basado en su historia, ficcionado, porque esta es la historia de un tipo lidia

con mucho, mucho problema personal. Además, tiene que lidiar con un

boliche en medio de un estallido social, que no es poca cosa”, añadió.

Asimismo, catalogó al personaje como una especie de héroe: “él es héroe trágico, me entiende, un héroe que va directamente hacia enfrentarse a este monstruo que es esta violencia desatada”, afirmó.

“Me parece una película interesante, valiente, en el sentido que toma un hecho

reciente, que no muchas veces se toman hechos históricos recientes y lo pone

como un elemento en su ficción”, concluyó.