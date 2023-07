La nueva serie de Marvel, Secret Invasion, emitió su último episodio que obtuvo cerca de 11%, según Rotten Tomatoes.

Así, desde el portal especializado en críticas de series y películas, Rotten Tomatoes, el serial protagonizado por Samuel L. Jackson indicaron que la ficción tuvo un 56% de aceptación de la audiencia.

Claro está, la impronta de thriller de espías a la serie, supuso una apuesta arriesgada frente a l oque venía haciendo Marvel desde algún tiempo.

“Queríamos tomar el personaje de Nick Fury y ponerlo en un género y en una estructura en la que pudiera brillar. Nick no tiene superpoderes. Sus superpoderes son su cerebro y su fuerza de voluntad, y esos son atributos que van muy bien en un thriller de espías. Básicamente, le estamos permitiendo ser un detective y un espía de una manera muy real y esa nos pareció la mejor manera de aprovechar ese personaje”, afirmó el productor ejecutivo Jonathan Schwartz.

Si bien la serie tenía un enfoque novedoso, como la exploración de la humanidad de Nick Fury, lamentablemente no dio en el clavo pese a lo atractivo de la apuesta, ya que a la aventura se suman Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, quien vive de incógnito en la Tierra.

-En Iron Man 3, dirigida por Shane Black consiguió apenas un 79% en Rotten Tomatoes.

-Viuda Negra de Cate Shortland tiene un 79% en Rotten Tomatoes al igual que Capitana Marvel.

-Thor 1 tuvo 77% de puntuación en Rotten Tomatoes.

-Los Vengadores: Era de Ultrón tuvo 76% en Rotten Tomatoes.

-Doctor Strange 2 tuvo 74% en Rotten Tomatoes.

-Iron Man 2 tuvo 71% en Rotten Tomatoes.

-Hulk con Edward Norton tuvo solo 67% de puntuación en Rotten Tomatoes.

-Thor: Un mundo Oscuro sacó un 66%.

-Thor: Love and Thunder recibió un 64%

-Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo un 54% de puntuación en Rotten Tomatoes.

-Eternals: sacó un 47% en Rotten Tomatoes.