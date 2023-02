Aunque la mayor parte del país estaba viendo el debut de Christina Aguilera en el Festival de Viña la noche de este jueves, a nivel mundial ABC estrenaba el último capítulo de Grey’s Anatomy con Ellen Pompeo a la cabeza.

Después de casi dos décadas, la intérprete de Meredith Grey dejó el personaje, en el capítulo titulado I’ll follow the sun. Las despedidas de sus colegas empezaron a llegar con varios días de antelación en redes sociales.

Uno de ellos fue James Pickens, el actor detrás del doctor Richard Webber en la serie: “Ellen, sacaste palabras de la página de algunos talentosos escritores y le diste vida a un personaje que se convirtió en parte del léxico de nuestra cultura. ¡Un viaje increíble! ¡Gracias! Mucho amor”, le escribió.

Quienes también despidieron a Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy fueron sus fieles fans, quienes reaccionaron en redes sociales al último episodio de la actriz como Meredith Grey.

en términos de soportar que Ellen Pompeo ya no va a estar en Grey's Anatomy, no estoy soportando.

Ahora que ya termino el capítulo de #GreysAnatomy puedo decir que no lo vi y no lo voy a ver (aún) porque no estoy lista mentalmente para decirle adiós a Meredith Grey/Ellen Pompeo en el show… es una etapa que aún no puedo cerrar 🥲

— Fran 🦦 (@unafrandepapel) February 24, 2023