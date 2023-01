En mayo de 2020, se dio a conocer la denuncia de una mujer por violencia intrafamiliar en el tribunal de Orange County en California. Esta acusación recayó en Justin Roiland, conocido por interpretar las voces de los personajes principales de la serie animada Rick & Morty, además de ser co-creador, productor y guionista del proyecto original de Adult Swim.

Aunque el caso recién se dio a conocer a mediados de este mes, Roiland ha sentido el peso de los medios de comunicación frente a su caso, que destaparon otras actitudes incorrectas de su vida personal.

La repercusión de su actuar afectó también al equipo tras Rick & Morty y de otras organizaciones relacionadas con el actor, quienes decidieron romper el vínculo con el creador y rostro visible de la serie.

Durante los tres años en que fueron desconocidas las acusaciones en su contra, Justin Roiland continuó obteniendo relevancia y popularidad en su rubro. Su serie Rick & Morty generó una franquicia de productos y miles de millones de dólares en diversos medios, siendo la comedia para adultos más popular de la televisión estadounidense.

Lo anterior dio un vuelco rotundo por el caso de violencia intrafamiliar en California, según reportó NBC News. El informe de la denuncia penal acusa a Roiland, de 42 años, de un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales, encarcelamiento falso por amenaza, violencia, fraude y/o engaño.

Esta acusación fue conocida recién durante este mes, luego de la preaudiencia que se desarrolló el jueves 12 de enero. La audiencia concluyó con un acuerdo para reunirse el próximo 27 de abril, donde se ordenó a Roiland que asistiera a la audiencia.

La demandante, de la cual se desconoce su identidad, realizó la acusación en mayo del 2020, tras un incidente ocurrido el 19 de enero de ese año, cuando era pareja de Roiland.

Frente al aumento mediático del caso, se dieron a conocer otros casos que involucran a Justin Roiland. La situación empeoró luego de que varias personas detallaran otras malas conductas del actor, específicamente mensajes personales con connotaciones sexuales.

Recientemente, se publicaron varios mensajes enviados por Roiland a Allie Goertz, una músico, comediante y escritora que fue editora de la revista Mad y se hizo conocida luego de publicar un álbum conceptual sobre Rick & Morty. Los mensajes revelados por Goertz muestran una petición de Roiland, quién le pide crear una canción en el álbum, sobre penes de diferentes grupos raciales colgando de su cara mientras ella estaba “salpicada de semen”.

I’ll say more later. For now, I’ll just share the types of “funny” DMs Justin Roiland would send me. (Posted and deleted this last night because I was worried about any backlash. But this dude made ME – someone who wrote a Rick & Morty concept album – never watch his show again) pic.twitter.com/xLYE7j7tgH

— Allie “Nine Inch Nails” Goertz (@AllieGoertz) January 14, 2023