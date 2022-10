A través de redes sociales, los fanáticos de Dakota Johnson y Sydney Sweeney lograron ver el primer vistazo de las actrices personificadas para la cinta Madame Web, película de Sony Pictures que será parte del popular Spider-verse.

Las primeras imágenes salieron a la luz por parte de la cuenta de Twitter @DakotaJBRA, donde se ve a ambas intérpretes en las calles de Nueva York, específicamente, saliendo desde una estación de metro.

Así, se ve a Johnson usando cabello negro, una chaqueta roja, una blusa negra y blue jeans. Por su parte, Sweeney aparece siguiendo al personaje de Johnson luciendo cabello rojo, una falda a cuadros, una blusa y sudadera color crema, además de llevar anteojos.

find someone who looks at you like how sydney sweeney looks at dakota johnson pic.twitter.com/qah8C9tQQb

