Los chilenos no estuvieron ausentes en los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Así como hubo un ganador en producción nacional, también la Patagonia Chilena estuvo presente entre los nominados.

Esta noche se celebrará el fin de la ceremonia de los premios Emmy, galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense y, como ‘siempre hay un chileno’, diferentes nombres nacionales también estuvieron presentes en los icónicos premios.

Los destacados nacionales se destacaron en los Primetime Creative Arts Emmy Awards. Ahí, el productor musical chileno Cristóbal Tapia recibió dos premios Emmy.

Tapia se destacó al triunfar en las categorías ‘Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial’ y ‘Mejor tema principal’, donde destacó su creación musical para la serie The White Lotus de HBO.

Así, sus canciones compitieron a la par de producciones musicales de series como El juego del calamar (Netflix), Only murders in the building (Hulu), Loki (Disney+) y Moon Knight (Disney+).

El otro nominado chileno en los Emmy

De igual forma, la Patagonia chilena también tuvo su lugar en los premios. Esto, luego de que los realizadores nacionales, Christiaan Muñoz-Salas e Ignacio Walker, fueran nominados gracias a Chilean Patagonia.

Dicha producción consta de un capítulo de la serie documental Our Great National Parks (Netflix) dedicado a la emblemática zona austral. Ahí, la dupla compitió en los primeros premios otorgados en la categoría “Mejor fotografía para un programa de no ficción”.

Walker y Muñoz-Salas se enfrentaron al documental McCartney 3, 2, 1, estrenado a raíz de uno de los últimos lanzamientos musicales del ex Beatle, el cierre de su trilogía “McCartney”.

También compitieron con la docuserie de Netflix The Andy Warhol Diaries, basada en los apuntes del artista estadounidense, con el capítulo Collab: Andy & Basquiat.

Sin embargo, los paisajes de la zona sur del país no lograron convencer al jurado, quienes decidieron premiar a Ola de 100 pies, serie documental enfocada en la odisea del surfista profesional Garrett McNamara en su búsqueda por ser el primero en montar una ola de 30 metros (100 pies), según consignó Vanity Fair.

¿Dónde ver los Emmy 2022?

La ceremonia de los 74 premios Emmy, se realizará este lunes 12 de septiembre de este 2022, y tendrá lugar en el teatro Microsoft en Los Ángeles, Estados Unidos. El evento será animado por Kenan Thompson, actor y humorista estadounidense.

Quienes quieran seguir en vivo la premiación, podrán hacerlo en Chile y en Latinoamérica a través de la señal de TNT y TNT Series, por medio de televisión de pago. Cabe destacar que el evento comenzará a las 21:00 horas de nuestro país.

En tanto, para los que quieran disfrutar de la alfombra roja (Red Carpet), esta será transmitida por el canal E! Entertainment, a contar de las 19.00 horas de Chile