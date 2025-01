La cantante e influencer Vesta Lugg desfiló este miércoles en la alfombra roja de los Copihue de Oro 2025 acompañada de Tomás Leiva, del podcast “Tomas Va A Morir”.

Leiva es una personalidad bastante conocida en internet y este año fue nominado a los premios en la categoría “Mejor Podcast”.

“Estoy muy contento, muy orgulloso de poder estar dentro de los nominados. El mundo de los podcasts ha crecido vertiginosamente en los últimos años, así que estar siempre en el ranking y en las premiaciones no me llena más que de orgullo”, manifestó.

Según comentó Vesta, son amigos y esta sería la primera vez que desfila con un compañero.

“Es que hoy día primera vez que camino en alfombra roja acompañada. Vengo con Tomás. Entonces, es emocionante para mí poder hacerlo con un amigo y no estar sola. Es lindo”, mencionó.

Para esta ocasión, la influencer usó un vestido plateado corto, bastante simple, que compró por internet, explicó.

“Es que me siento muy fuerte, me vengo bajando de correr mi primera maratón, así que quería mostrar mis piernas de mujer súper poderosa. Me siento como una guardiana de la galaxia. Entonces estoy en ‘mi vestido corto era"”, comentó.