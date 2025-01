Esta semana a través de redes sociales comenzó a rondar un rumor que aseguraba que Gala Caldirola y Cony Capelli habrían tenido un altercado en la fiesta de cumpleaños de su manager en común, Suro Solar.

El comentario, publicado en la cuenta de Instagram, Infama, aseveraba que todo se habría dado luego de que la española le ofreciera sustancias ilícitas a la ex Gran Hermano, lo que provocó su furia.

A su vez, la participante de Palabra de Honor incluso habría obligado a su representante y amigo a elegir entre ella y la bailarina, lo que habría provocado el quiebre en sus relaciones.

A raíz de tal acusación, la modelo española salió al paso y en su cuenta de Instagram respondió negando todos los hechos.

“Lo único que voy a decir referencia al tema del que están hablando, que no voy ni a especificar por qué me parece extremadamente grave lo que dicen. Es que si no han corroborado conmigo o con pruebas reales lo que dicen no deberían darse el derecho de exponer algo que tan fuerte y siendo totalmente falso“, se comenzó defendiendo.

A lo que agregó: “Llevo 6 meses encerrada en realitys y el resto del tiempo lo paso con mi hija o sigo trabajando. No puedo creer la maldad de algunas personas de querer tener atención con un chisme tan denigrante y extremo”, cerró.

Quien también se refirió al rumor fue su representante, el que emitió una declaración en su cuenta de Instagram.

Ahí Solar fue mucho más específico y aseveró que Gala Caldirola incluso se había sometido a exámenes de drogas: “Con respecto a lo que están inventando sobre Gala y Cony, solo comentar que Gala no consume ningún tipo de droga, llevaba 6 meses en dos realitys, en los cuales te hacen pruebas y test de este tipo en donde sus exámenes salieron limpios“.

Por su parte, Cony Capelli no se ha referido públicamente al supuesto conflicto que la distanció de Gala Caldirola.