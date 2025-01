El fuego cruzado entre Daddy Yankee y Mireddys González no parece tener fin. La todavía esposa del cantante, retomó las acciones legales en contra del reguetonero.

De esta manera, Mireddys en compañía de su hermana Ayeicha, han presentado documentos en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, asegurando que el artista y su buffet de abogados “las están hostigando”.

En pocas palabras, tanto Mireddys como su hermana Ayeicha González acusan nuevamente a Daddy Yankee de “hostigamiento temerario”, reportó El Nuevo Día.

Según consignó People, el cantante tendrá que regresar al tribunal en San Juan el 14 de enero para una nueva audiencia con el juez Anthony Cuevas Ramos.

Cabe mencionar que el puertorriqueño Daddy Yankee retomó, en diciembre pasado, el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con González.

El detonante del conflicto, se debe a que la esposa y cuñada del cantante realizaron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares, sin el consentimiento del intérprete de “Gasolina”.

De acuerdo con los medios puertorriqueños, el intérprete de Con Calma tendrá que presentarse en los tribunales la próxima semana para una nueva audiencia.

El acuerdo entre Daddy Yankee y Mireddys González

Hay que recordar que el acuerdo judicial estableció que Daddy Yankee se convertiría en “el único oficial y representante de esas empresas”, a la vez que 75 millones de dólares de ambas entidades “van a permanecer intocables por 30 días”.

Después de firmar el acuerdo, Yankee afirmó a la prensa que “fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella”, sostuvo el artista tras su salida de la sala.

Asimismo, el propio cantante confirmó en sus redes sociales, la separación con González tras tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.