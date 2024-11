La actriz transgénero de la serie “Bebé Reno”, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano junto con representantes de las comunidades LGBTQ.

Por medio de sus redes sociales, Nava Mau, actriz y activista LGBTQ, compartió fotografías donde mostró su encuentro con el santo pontífice, junto con representantes de las comunidades en defensa de los derechos del colectivo de personas con diversas identidades sexuales y de género.

“Este año ha estado lleno de momentos que no parecían reales, y aún no lo parecen, y este es uno que definitivamente no estaba en mi lista de posibilidades.”, escribió la actriz en un post publicado en sus redes.

“Jamás en mi vida imaginé que estaría sentada junto al Papa en su residencia, y mucho menos que hablaría con él durante una hora junto a seis defensores LGBTQ de todo el mundo”, agregó.

Actriz transgénero de la serie “Bebé Reno” se reunió con el papa Francisco

Seguidamente, Mau, quien fue nominada a un premio Emmy por su papel de Teri, la novia transgénero del protagonista Donny (Richard Gadd) en “Bebé Reno”, resaltó que pudo hablar con el papa Francisco sobre su educación, su trabajo “con sobrevivientes de la violencia”, así como la forma en que la comunidad “ha sido su fe”.

“Le hablé de Bebé Reno y lo que ha significado para millones de personas en todo el mundo conocer a una mujer trans empoderada, segura de sí misma y amada”, agregó.

A esto último complementó: “ Le conté sobre mi abuela, quien fue mi mejor amiga y quien habría estado más orgullosa de mí. Ella estuvo con nosotros ese día”, sostuvo.

La actriz mexicana también mostró su entusiasmo de haber compartido con el santo pontífice, “el espíritu de las comunidades que luchan por la supervivencia, la dignidad y la justicia”.

“Las palabras de despedida del Papa hacia nosotros fueron que nos desea todo el amor y la felicidad que deseamos, y que debemos seguir luchando. Nunca olvidaré su bendición”, remarcó Nava.

Junto a ella, también se sumaron activistas de las comunidades LGBTQ provenientes de Uganda y Ghana, quienes fueron en representación “de la resistencia contra las leyes que llegan tan lejos” como castigar a las personas trans “con la pena de muerte”.

“Al ver el aumento de ataques políticos contra personas queer y trans en los Estados Unidos, me impacta su valentía inquebrantable. Su determinación y fe deberían guiarnos a todos, porque no somos libres hasta que todos sean libres. Debemos estar juntos en esta lucha”, concluyó.