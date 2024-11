La socialité, Kim Kardashian, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al presentar a su “nuevo amigo” Optimus, el robot humanoide de Tesla.

En un video de X, la modelo mostró cómo el robot realizaba movimientos para formar un corazón con las manos e incluso imitar danzas hawaianas.

Optimus también respondió a comandos básicos durante el video, como mover los brazos en un gesto que parecía representar una carrera.

Kardashian también compartió más detalles de su experiencia con Optimus a través de sus historias en Instagram.

En uno de los videos, el robot jugó piedra, papel o tijera con la modelo, e incluso le lanzó besos.

Este detalle ha levantado especulaciones sobre si Kim Kardashian adquirió el robot, al que llamo “nuevo amigo”, cuyo precio estimado oscila entre 20000 dólares ($19.464.800 millones de pesos) y 30000 dólares ($29.197.200), o si podría haber sido un obsequio.

Además, todavía no está claro si Optimus opera de manera completamente autónoma o si está siendo controlado de manera remota por un empleado de Tesla.

Recientemente, el robot ha sido exhibido en el evento ‘We, Robot’, realizado en octubre en los estudios Warner Bros. en Hollywood.

Durante esta presentación, se mostró cómo Optimus puede ejecutar una variedad de actividades interactivas, desde juegos simples hasta movimientos más complejos que destacan su diseño avanzado.

Recordemos que se espera que el Tesla Bot Optimus, en el futuro, se convierta en un asistente tanto doméstico como laboral.

Al parecer, el entusiasmo de la empresaria por la tecnología de Tesla no es nuevo, ya que en sus redes sociales, se le ha visto al volante de la camioneta totalmente eléctrica, Cybertruck.

Otra publicación en X muestra a una versión dorada del robot Optimus sentado dentro de un ‘Cybercab’, un vehículo también presentado en el evento ‘We, Robot’.

Optimus is here to take mw for a ride in the Cybercab pic.twitter.com/gxOSbsY3vv

— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 19, 2024