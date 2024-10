En el evento de lanzamiento del taxi autónomo Cybercab Robotaxi de Tesla, realizado el pasado jueves, se descubrió que el Tesla Bot, Optimus no opera de manera completamente autónoma, sino que es guiado remotamente por humanos, según las observaciones de varios asistentes.

Robert Scoble, quien estuvo presente en la presentación en Los Ángeles, afirmó que Optimus “no es completamente IA. Es asistido remotamente”, y aclaró que solo cuando caminaba el robot utilizaba inteligencia artificial.

Por su parte, Marques Brownlee, un destacado creador de contenido tecnológico, opinó que “o estamos ante la demo más grande jamás vista de robótica y LLM (modelos de lenguaje como ChatGPT o Claude) o (los Optimus) están mayoritariamente operados por humanos. No hay término medio”.

En la red social X, un usuario llamado Zhen compartió un video donde le pregunta al Tesla Bot si está siendo controlado remotamente, a lo que Optimus respondió: “Hoy estoy siendo asistido por un humano, no soy totalmente autónomo todavía”.

I asked the bartending Optimus if he was being remote controlled. I believe he essentially confirmed it. pic.twitter.com/WlGyuswWpI

— zhen (@zhen9436) October 11, 2024