La noche del jueves, Elon Musk presentó el Cybercab, un “robotaxi” que sería el primer auto de Tesla dedicado 100% a la conducción autónoma y promete reemplazar a los taxis en el futuro, con viajes más seguros y sin un humano que los maneje.

El evento se transmitió en vivo a todo el mundo y allí el multimillonario incluso se subió a uno de los autos y dio un breve paseo antes de su discurso.

Los Cybercab son parte de los esfuerzos de la compañía de autos eléctricos para adentrarse en la robótica. En la instancia, Musk también reveló que están desarrollando una van igualmente autónoma, la “Robovan”, que puede transportar a unas 20 personas.

Asimismo, mostró su más actualizada versión del robot Optimus, que continúa en desarrollo y planea ser un ayudante doméstico para los humanos. Ahora, el dispositivo camina con mayor estabilidad y puede bailar, como lo demostró en el evento.

El Cybercab no es el primer auto que se conduce solo en el mercado, pero sí trae algunas novedades. Una de ellas es que no cuenta con un volante o pedales de freno y acelerador.

De hecho, eso es lo que lo diferencia de los otros automáticos, ya que no necesitaría la supervisión de un humano para conducirse solo.

Ahora, esta afirmación de Tesla aún se debate, puesto que otros modelos con sistemas de conducción autónoma de la compañía han presentado errores que han dejado heridos, muertos o incluso han detenido el tráfico, aunque los casos son contados con una mano.

Quedaría esperar a ver cuál es el nivel de autonomía que prometa la compañía cuando estos modelos salgan al mercado. Elon Musk dijo que planea lanzarlos masivamente antes del 2027, siendo optimista.

Musk reveló pocos detalles técnicos del modelo, pero por ahora, se sabe que la conducción autónoma de Tesla consta meramente de cámaras instaladas en los vehículos y algoritmos de inteligencia artificial (IA).

El auto costará unos 30.000 dólares, que serían casi 28 millones de pesos chilenos.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better

It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8

— Tesla (@Tesla) October 11, 2024