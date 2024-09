La Casa Real y los príncipes de Gales enviaron un mensaje de felicitaciones al príncipe Harry por su cumpleaños 40.

Fue a través de las redes sociales de Instagram y X (twitter), que la Casa Real dedicó una publicación al menor de los hijos del Rey Carlos III y la princesa Diana de Gales por su cumpleaños.

“¡Deseando al duque de Sussex un muy feliz 40 cumpleaños hoy!“, indica la publicación junto a un fotografía del príncipe.

Junto a ello, otro de los mensajes de felicitaciones fue por parte de los príncipes de Gales, quienes compartieron la publicación de la Casa Real junto a una breves palabras.

Cumpleaños del príncipe Harry en medio de tensiones en la Familia Real

“Deseando un feliz cumpleaños 40 al Duque de Sussex“, detalla la imagen.

Ambas publicaciones nacen en medio de tensiones al interior de la Casa Real, luego de que se mostrara un evidente descontento entre el duque de Sussex y el primer aspirante al trono, William.

Lo anterior se evidenció cuando ambos estuvieron en el funeral de Robert Fellowes, cuñado de Diana de Gales, sin embargo se sentaron separados y evitaron contacto.

Por otro lado, también se alientan los rumores de posibles reconciliaciones entre Harry y la Familia Real, pues a inicios de mes, diversos medios revelaron que el príncipe Harry estaría evaluando un regreso parcial hasta Reino Unido.

“Harry ha enviado mensajes de WhatsApp a varios viejos amigos en el Reino Unido. El ex secretario privado del príncipe, Edward Lane Fox, está planeando un regreso”, detalló el medio The Mail On Sunday, quien aseguró haber conversado con una fuente cercana al Duque de Sussex.