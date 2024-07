Hace algunas semanas el cantante británico Robbie Williams se impuso un reto para comprobar su fama. Para ello se enfundó en un llamativo traje rosado con short y zapatillas, vestuario con el que se dispuso a pasear por Hyde Park, uno de los parques más famosos y visitados de Londres, con el fin de contar cuantas personas lo reconocían.

Sin embargo, para su sorpresa nadie lo hizo. Así, en una serie de videos cargados en su cuenta de Instagram, el artista mostró como nadie se le acercaba en absoluto a saludarlo o pedirle una fotografía, muy por el contrario, algunos incluso preferían evitarlo cuando él los saludaba.

Con esta misma consigna, el artista chileno, Lucho Jara, hizo lo propio en el centro de Concepción este fin de semana, donde obtuvo su revancha del cantante británico.

Recorriendo el sector de la Plaza de la Independencia, el concurrido paso peatonal Barros Arana y la Plaza de Tribunales, el cantante logró superar en número al cantante de “Rock DJ“.

“Yo estoy medio camuflado, no voy a ser muy reconocible, pero voy a intentar hacer un desafío para ver si el hombre… y ojo que si a mí me reconocen le voy a enviar el video al hueoncito(sic)”, explicó.

Pese a que el chileno pensó que ante la gran presencia de ciudadanos extranjeros no lo reconocerían, más de una decena de personas lo hizo, algunos de ellos incluso le pidieron fotografías.

“Yo siempre me he preguntado si Robbie Williams se acordará de mí, de la media cagaita que me dejó hace 20 años”, mencionó en un momento del recorrido. Lucho Jara dijo que incluso publicaría su propio podcast para contar su parte de la mítica entrevista.

Tras superar al británico por casi 12 transeúntes que lo reconocieron, el cantante llamó a su video “Te cagué Robbie Williams (sic)” al cierre del registro.