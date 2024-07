Medios en Estados Unidos informaron la muerte de Bob Newhart, comediante que adquirió fama internacional interpretando al ‘Profesor Protón’ en The Big Bang Theory.

De acuerdo a Variety, fue su publicista quien confirmó el hecho, asegurando que el comediante tuvo “varias enfermedades” en el último tiempo.

El deceso se produjo en la casa que el actor tenía en la ciudad de Los Angeles, California.

Dentro de tu carrera más reciente estaba el haber interpretado a Papa Elf en el clásico navideño “Elf”, además de una recientemente aparición en tres episodios de “Young Sheldon”.

Bob Newhart comenzó su carrera como comediante y escritor en Chicago, mientras alternaba su trabajo como contador durante el día.

Bob Newhart has sadly passed away at the age of 94. Sheldon Meets Prof Proton!! (https://t.co/1iMTOUiUT6) pic.twitter.com/n038lNIzlO

— JB (@jorgepb99_) July 18, 2024