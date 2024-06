El actor, Armie Hammer, cuya carrera quedó sepultada tras acusaciones de canibalismo y abuso sexual, habló sobre estos hechos y dijo que se siente “agradecido” por todo lo que sucedió.

Hammer habló en el podcast Painful Lessons, donde se refirió a estas situaciones y añadió que antes “nunca me sentía satisfecho”.

“Había cosas que la gente decía de mí que me parecían tan extravagantes. Ahora puedo mirarlo con distancia y perspectiva y decir. Es divertidísimo. La gente me llamaba caníbal y todo el mundo les creía. Decían: “Sí, ese tipo se comía a la gente”. Te quedas como, ‘¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser un caníbal? Tienes que comer gente. ¿Cómo voy a ser caníbal? Era bizarro”, dijo en el podcast.

Sobre las acusaciones de abuso sexual, que salieron a la luz en 2021, reflexionó que “fue la muerte de mi ego, la muerte de mi carrera. Estalló una bomba de neutrones en mi vida. Lo mató todo”.

Incluso, otro punto que mencionó en el programa es que pensó en el suicidio, pero que no lo hizo por sus hijos.

“Hubo muchos momentos en los que pensé que no podía soportarlo más. Hubo un momento en el que estaba en la orilla y nadé muy lejos y me quedé allí tumbado… un intento de suicidio a medias… Pero pensé que no podía hacerles eso a mis hijos”, explicó.

Armie Hammer: “Nunca me sentía satisfecho”

El actor, cuya última participación en el cine fue “Muerte en el Nilo” (2022), reconoce que su carrera en Hollywood ya no existe, pero no descarta escribir un guion.

Armie Hammer miró en retrospectiva todo lo que sucedió y dijo que se encuentra agradecido, ya que antes de los escándalos no se sentía bien.

“De hecho, ahora estoy muy agradecido por ello, porque antes de que me ocurriera todo eso, en mi vida no me sentía bien, nunca me sentía satisfecho, nunca tenía suficiente, nunca estaba contento conmigo mismo, nunca tenía autoestima. Nunca supe cómo darme amor. Nunca supe cómo darme autovalidación, pero tenía un trabajo en el que podía obtenerla de tanta gente que nunca tuve que aprender a dármela a mí mismo”, señaló el actor.