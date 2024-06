La cantante Céline Dion, contó en una exclusiva entrevista para un medio internacional, qué es lo que siente al intentar cantar, tras padecer el síndrome de la persona rígida.

Céline Dion compartió por primera vez en diciembre de 2022 que padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno que causa rigidez en las extremidades, en el torso y produce espasmos musculares intensos, tal como indica el National Center for Advancing Translational Sciences (NIH).

Luego de dar cuenta de su complicado estado de salud, ahora la cantante habló en una exclusiva entrevista para NBC News, cómo es intentar cantar con la patología.

Céline Dion y cómo el síndrome de la persona rígida le complica cantar

“Es como si alguien te estuviera estrangulando… Es como si alguien estuviera empujando tu laringe/faringe hacia aquí”, mencionó Dion, en un extracto de su conversación que se transmitió el 7 de junio en el programa Today del medio.

“Era como hablar así, y no se puede subir ni bajar… Se produce un espasmo“, indicó.

La intérprete de “My Heart Will Go On” y “The Power of Love”, en una entrevista para Vogue, explicó que sus primeros síntomas fueron descubiertos mientras realizaba una gira en 2008.

Desde aquel momento notó que mantenía dificultades para controlar su voz, transformándose su primer síntoma, en una incomodidad en la garganta.

Sin embargo, tal como indica su exclusiva entrevista, la cantante explicó que posteriormente, los espasmos musculares y la rigidez de sus manos y pies, pronto se convirtieron en un problema grave.

A ello sumó que los síntomas, “también pueden estar en el abdomen, en la columna o en las costillas”, contó.

“Pero siento que si apunto con los pies, permanecerán en una posición (atascada), o si cocino, porque me encanta cocinar, mis dedos, mis manos, se pondrán en una posición“, agregó.

“En un momento me rompí costillas porque a veces, cuando es muy grave, también se pueden romper algunas costillas”, dijo Dion para NBC News.

Cabe recordar que la intérprete de “All By Myself” revelará más detalles de su carrera musical y de la enfermedad que presenta, en el documental “Soy Celine Dion”, que se estrenará en Amazon Prime Video el 25 de junio.