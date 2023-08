Un curioso momento captaron las cámaras de Gran Hermano Chile durante la fiesta semanal del viernes, cuando la producción decidió poner la más reciente canción del cantante urbano Pailita, ex pareja de la participante del reality Skarleth Labra.

Se trata de Cora Roto, un nuevo tema lanzado hace un par de semanas donde Pailita y Pablo Chill-E hablan del desamor. En la canción, el ex de Skarleth dice frases como, “no me gusta verte con otro”; “extraño que me beses, no te veo hace meses” o “mi corazón todavía te pertenece, todo sería distinto si tan solo te tuviese”.

“Y ya no voy a verte más, lo de nosotros queda en el pasado ahora me cuesta confiar, pasando penas en la playa, no hay ningún testigo sólo la luna y el mar”, dice el artista.

Esto último ha llevado a especulaciones sobre que la letra de la canción estaría dedicada a Skarleth, que se encuentra en el encierro del reality y no había escuchado la canción hasta aquella fiesta.

De acuerdo con los registros, se puede ver como Labra logra reconocer la voz de Pailita y se queda por unos instantes poniendo atención a la letra, después se le ve bailando algo conmocionada y visiblemente nerviosa, según interpretaron los seguidores del programa.

LA REACCIÓN DE SKARLETH AL TEMA QUE PAILITA LE DEDICÓ, COMO LE CAMBIÓ LA CARA ENSEGUIDA #TheLulosShow pic.twitter.com/eM2bof5I33 — coni 🇦🇷 (@nachoo_cpp) August 26, 2023

Skarleth habló sobre Pailita en Gran Hermano

Cabe recordar que Skarleth y Pailita mantuvieron una relación tiempo atrás, que comenzó cuando Labra todavía era menor de edad, mientras que el cantante urbano ya tenía más de 18 años.

Posteriormente, cuando terminaron, la menor realizó una funa y acusó actitudes de abuso y malos tratos por parte del cantante y su madre.

Asimismo, cuando Skarleth ingresó al reality se refirió en diferentes ocasiones al tema. Allí, la joven de 18 años recién cumplidos, corroboró que su relación con el artista nacional ocurrió cuando ella tenía entre 14 y 15 años, mientras que él tenía 20.

“Yo estoy orgullosa de mí porque superé una relación que de verdad me costó dos años superar. Como que yo necesitaba amor, necesitaba cariño. No era como un pololeo, era como estar con alguien con la palabra pololos, pero tú no recibes amor. (…) Cuando los hombres te tienen ya como que te descuidan”, dijo Skarleth durante las primeras semanas en la casa.