A sus 54 años, Jennifer Aniston, dio una íntima entrevista a The Wall Street Journal, donde abordó sus antiguas relaciones de pareja.

De hecho, en la instancia, la intérprete de Rachel Green en Friends, quiso profundizar en sus quiebres amorosos.

Por este motivo, ella explicó que tiene una teoría respecto a porque no ha podido consolidar sus expectativas amorosas, después de dos matrimonios a cuestas, uno con Brad Pitt y el segundo con Justin Theroux, ambos actores bastante cotizados en Hollywood.

Es por ello, que la actriz miró su pasado y encontró una posible respuesta que podría explicar sus decisiones con sus exparejas.

La confesión de Jennifer Aniston

“Es un área donde falta un poco”, afirmó Aniston a WSJ. Por lo mismo, atribuyó que sus intentos estuvieron influenciados por el matrimonio de sus padres, Nancy Dow y John Aniston, que murió a los 89 años en 2022.

“Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, complementó.

Del mismo modo, agregó que “no me gusta la idea de sacrificar quién eres o lo que necesitas, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola”.

Mientras sostuvo que todavía le cuesta expresar sus propias necesidades. Asimismo, cree que el estar en una relación “sigue siendo un desafío”.

“Creo que siempre fue un poco difícil para mí en las relaciones, porque realmente estaba un poco sola”, rememoró.

Aunque ha tenido dos matrimonios, ella recuerda ambas experiencias como positivas. “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”, explicó Aniston.