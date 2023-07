Este miércoles partió una de las voces más icónicas de los años 80′, Sinead O’Connor, artista que conquistó al mundo con Nothing Compares 2 U y que estuvo constantemente en el ojo público por diferentes controversias, entre ellas, su relación con la religión.

En 1992, por ejemplo, su nombre dio la vuelta al mundo por haber roto una fotografía del Papa Juan Pablo II como método de protesta por el abuso infantil de la Iglesia Católica. Fue tanto el efecto en su carrera que la joven pasó desapercibida hasta 1999.

Entonces, en 1999 O’Connor apareció con nuevamente en los medios, pero, en vez de ser reconocida por sus temas musicales, fue por su opción religiosa.

De acuerdo a la BBC, ese año O’Connor se transformó en sacerdotisa de la Iglesia Latina tridentina en Lourdes, luego de haberse disculpado por romper la imagen del Papa y realizar actos de caridad a la Iglesia.

Si bien la Iglesia Católica no reconocía de forma oficial su rol como parte del clero, O’Connor aseguró tener la autoridad para dar misa, bautizar y realizar la extrema unción. Entonces, en su rol religioso, adoptó el nombre de Madre Bernadette Mary.

Sin embargo, en 2018 O’Connor volvió a mostrar un cambio de nombre por un cambio de religión: el Islam. A través de Twitter, la cantante se mostró orgullosa de su nueva fe, asegurando que era “la conclusión natural del viaje de cualquier teólogo inteligente”.

Además de abrazar al Islam, la artista confirmó que tenía un nuevo nombre: Shuhada Davitt. Entonces, el religioso irlandés Shaykh, Umar al-Qadri, aseguró que la cantante había proclamado el Shahada, la declaración de fe en un único Dios para aquella religión.

Asimismo, desde entonces se pudo ver a O’Connor llevando un hiyab, vestimenta que se caracteriza por ser una especie de pañuelo que las mujeres islámicas utilizan para cubrir totalmente su cabello.

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW

— Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 25, 2018