La actriz británica reveló que si bien estuvo a la cabeza de las jóvenes promesas de la pantalla grande, "no era muy feliz".

La actriz británica Emma Watson explicó los motivos que la llevaron a alejarse del cine desde 2018, asegurando que “me sentí enjaulada” durante los momentos en los que los medios la apuntaban como la gran apuesta del mundo cinematográfico.

En conversación con Financial Times, la actriz conversó respecto al la nueva marca de ginebra de su hermano, de la cual ella es accionista, a lo que, al charlar sobre su vida, se recordó su paso por Harry Potter a los 10 años y su última aparición en el cine con Mujercitas en 2018.

Entonces aseguró que decidió dar un paso atrás con la actuación debido a que “no era muy feliz, si tengo que ser honesta”. “Creo que me sentía un poco enjaulada. Lo más difícil era que tenía que salir a vender algo de lo que realmente no tenía control”, recordó.

“Pararse frente a una película y tener a cada periodista preguntando ‘¿Cómo es que esto se alinea con tu punto de vista?’ Era muy difícil que enfrentarme y hablar por cosas en las que, realmente, no estuve involucrada durante el proceso”, sostuvo.

Debido a esto mismo, Watson afirmó que “me hacían responsable de una forma realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía palabras. Y empecé a darme cuenta de que solo quería ponerme frente a cosas donde, si alguien me criticara, podría decir -sin tener que odiarme a mí misma- ‘Sí, lo arruiné, fue mi decisión, debí hacerlo mejor”.

Respecto a la opción de desenvolverse como productora, Watson aseguró que desde su época en Harry Potter le aconsejaban dirigir y producir sus propios proyectos, sin embargo, “me preocupaba que fuera solo técnico, no creativo y no podría traer lo que creo es parte de mis habilidades”.

Fue entonces que, al ayudar a su hermano con su proyecto y ayudar a amistades en diferentes actividades como sesiones de fotos y realizar videos, incluyendo un video musical, Emma Watson se dio cuenta de su habilidad.

Aun así, asegura, “ser directora me parece inalcanzable. No creo que tenga ni un poco de confianza en eso. Sé que es raro, porque creí en los sets de películas”.

Sobre la opción de volver a actuar, Watson asintió con un “absolutamente”, “pero estoy feliz sentándome y esperando por lo que viene. Amo lo que hago, es encontrar una forma de hacer donde no tengo que dividir entre diferentes rostros y personas, y simplemente no quiero volver a transformarme en un robot otra vez”.

De acuerdo al medio, para marzo de este año Watson tenía planes de volver a actuar en una película que se comenzaría a grabar en 2024.