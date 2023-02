El periodista reconoció que aún no tiene certeza de lo que pasará con el canal y sus proyectos ligados a este, mencionando que prefiere no proyectarse.

En medio del Festival de Viña y esperando los nuevos proyectos televisivos que llegarán en marzo, el periodista de La Red, Michael Roldán, comentó sus futuros proyectos y qué pasará con el canal, que venía enfrentando una dura crisis desde hace algunos meses.

En conversación con BioBioChile, manifestó que si bien tiene ganas de continuar en la señal televisiva que lo ha acogido por 12 años, aún no tiene la certeza de lo que ocurrirá realmente.

“Yo con todo lo que ha pasado en La Red y desde el año pasado… yo siempre he sido súper cuadrado y he sido mucho de proyectarme. Hoy día aprendí a no proyectarme mucho“, reconoció.

Asimismo, contó que finalizando su paso por TVN, señal con la que se encuentra cubriendo el Festival de Viña temporalmente, tendrá una idea más clara de hacia donde irán sus siguientes pasos.

¿Michael Roldán seguirá en La Red?

“Sé que terminando esto tengo conversaciones importantes para saber bien que es lo que va a pasar con el canal y que eso es necesario para poder organizar bien mi año”, aseguró.

Sin embargo, manifestó que “voy a decretar que voy a estar regresando con Así Somos, que es lo que más quiero en La Red, y que vamos a estar conectados con el público. Eso es lo yo que quiero”.

Aunque, y a pesar de su actitud positiva, admitió que no tiene planes concretos a futuro en el canal ante tal incertidumbre. “Tener como un plan para adelante prefiero no tenerlo porque me da nervio la verdad“, concluyó.