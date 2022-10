Un usuario de Twitter dio a conocer una carta enviada a través de correo electrónico por Angelina Jolie a Brad Pitt donde especifica sus razones para vender el viñedo francés Miraval.

Entre algunos de sus argumentos, Jolie afirma que no quería estar relacionada con un negocio enlazado al vino debido al daño que le ha hecho el alcoholismo a su familia.

La carta firmada por la actriz sería uno de los documentos legales que adjuntó ella misma en la demanda que la mantiene enfrentada a su exmarido.

“Estoy poniendo esto por escrito para no emocionarme”, así comienza el texto redactado por la ganadora de un Premio Óscar. “He tomado una dolorosa decisión, con el corazón quejumbroso, que quiero compartir contigo”, le escribió a Pitt.

En la prueba detalla al actor de Sr. y Sra. Smith, que en un comienzo el comprar el château era un sueño hecho realidad para ella como para su exesposo, donde incluso había creado recuerdos como su ceremonia de matrimonio y la llegada de sus gemelos.

Sin embargo, Jolie escribe que este lugar también significó “el inicio del fin de su familia”, ya que era un negocio basado en el alcohol, lo que le traía “dolorosos recuerdos”.

“Esto me demuestra que su visión de negocio no es una que yo comparta, por lo que no quiero ser vinculada, de manera pública o privada, en un negocio basado en el alcohol cuando el alcoholismo ha perjudicado tan profundamente a nuestra familia“, declaró Jolie.

El episodio al que se refiere la actriz sería una ocasión en que Pitt intentó asfixiar a uno de sus hijos y golpeó a otro en la cara durante un vuelo desde Francia a California. De acuerdo a la denuncia presentada por Jolie, el actor habría estado borracho.

Ante esto le presentó dos opciones al actor, vender el viñedo en su totalidad o sus acciones. La decisión de Angelina Jolie de entregar este e-mail como medio de prueba sería precisamente esta razón, pues Brad Pitt la acusa de haber vendido su parte del negocio sin previo aviso ni consulta.

Por su parte, Jolie lo acusa de haberla dejado fuera del negocio familiar y de despilfarrar dinero en construcciones y reparaciones innecesarias, según consignó el Daily Mail.

Angelina Jolie added in her counterclaim lawsuit an emotional email she'd sent to Brad Pitt on January 2021 as proof that he already had known of her intentions to leave her Ownership & Partnership they both equally shared of Miraval#AngelinaJolie #BradPitt #BradPittIsAnAbuser pic.twitter.com/UYyDp8F6yC

— ¥Judy¥ (@judyju18) October 13, 2022