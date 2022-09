Esta tarde la BBC comunicó la muerte de la Reina Isabel II a lo 96 años. Luego de 70 años al mando del Reino Unido, la monarca falleció debido a su delicado estado de salud.

La noticia golpeó fuertemente a los británicos, quienes no demoraron en llegar hasta las puertas del Palacio Real, apenas el equipo médico de la Reina se mostró “preocupado” por su estado de salud.

No obstante, al informar el deceso de la monarca, estos llegaron multitudes a hasta el frontis de la residencia oficial de la monarquía británica. Así quedó de manifiesto en algunas publicaciones cargadas a redes sociales.

Antes de que la cadena pública de televisión británica confirmara la muerte de la Reina, funcionarios de la corona fueron hasta las puertas del Castillo de Edimburgo para colgar el anuncio de que la monarca había fallecido.

En un video recogido por la prensa, también se pudo ver el arribo de la Familia Real al Castillo Balmoral.

Otra imagen que llamó la atención de los ingleses fue cuando un arcoíris apareció en el cielo sobre el Victoria Memorial, un monumento que se encuentra ad portas del Palacio Real, en el que se ha reunido gran cantidad de gente a pesar de las fuertes lluvias que azotan al país.

There was a double rainbow outside Buckingham Palace this afternoon when The Queen passed away 🌈

She’s really left us 🥺 pic.twitter.com/7lllj1IRan

September 8, 2022