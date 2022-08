Una extensa entrevista dio Meghan Markle a la revista estadounidense The Cut, en la cual volvió a referirse al distanciamiento que tuvo, junto a su esposo Harry, de la Familia Real y cómo han vivido ambos estos últimos años en California.

En aquella conversación la Duquesa de Sussex aseguró que tiene contemplado retornar a redes sociales, específicamente a Instagram, para mostrar fotos de sus hijos. Aquella situación no podía llevarla a cabo cuando era miembro de la realeza.

“Hay una estructura por la que si quieres mostrar fotos de tus hijos, como miembro de la familia, primero tienes que enviársela al ‘Royal Rota’ (los medios británicos) ¿Por qué le daría, a las mismas personas que llaman a mi hijo Archie ‘negrito’, una foto de él antes de poder compartirla con las personas que lo quieren? Dime, ‘cómo tiene sentido eso y luego jugaré a ese juego"”, aseguró.

En la instancia, además, volvió a catalogar su vida dentro de la Familia Real como una instancia donde sólo debía obedecer órdenes y ‘actuar como una princesa’.

“Todo mi trabajo era preguntarle a alguien ‘Dime dónde pararme’, ‘Dime qué decir’, ‘Dime cómo decirlo’, ‘Dime qué ponerme’ y lo haré’. Además llegaré temprano y probablemente hornearé algo para el equipo”, aseguró en tono irónico.

Asimismo, también se dio unos minutos para analizar cómo la ven las personas en Estados Unidos, luego de su salida de la vida ‘Real’. En su opinión, muchos siguen asociándola como una princesa.

“Es importante ser reflexivo al respecto porque, incluso con la entrevista de Oprah, estaba consciente del hecho de que hay niñas pequeñas que conozco y son como, ‘Oh, Dios mío, es una princesa de la vida real”, aseguró.

“Simplemente los miro a todos y pienso: tienes el poder dentro de ti para crear una vida más grande que cualquier cuento de hadas que hayas leído. No me refiero a eso en términos de ‘Podrías casarte con un príncipe algún día’, me refiero a que puedes encontrar el amor, puedes encontrar la felicidad, puedes enfrentarte a lo que podría parecer el mayor obstáculo y luego puedes encontrar la felicidad nuevamente”, añadió.

Meghan Markle, Harry y el Príncipe Carlos

Sobre el final Markle volvió a recordar los días cuando ambos decidieron dar un paso al costado de la Familia Real e irse a vivir a Estados Unidos. En este sentido, la actriz aseguró que Harry continúa distanciado del Príncipe Carlos, su padre.

“Harry me dijo, ‘Perdí a mi papá en este proceso’. No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí (con su padre Thomas Markle), pero esa fue su decisión”, expresó.

Asimismo, también aseveró estar dispuesta a perdonar a quienes, según su visión, la perjudicaron durante sus años en Inglaterra. En la instancia no entregó nombres.

“Creo que el perdón es muy importante. Se necesita mucha más energía para no perdonar (…) Pero a la vez es necesario hacer mucho esfuerzo para perdonar. Realmente he hecho un esfuerzo activo, especialmente sabiendo que puedo decir cualquier cosa que perjudique”, detalló

“Tengo mucho que decir, pero luego me detengo. ¿Si me gusta eso? A veces, como dicen, ‘la estrofa sin letra sigue siendo parte de la canción”, concluyó.

Hay que señalar que Harry y Meghan tuvieron su último viaje a Reino Unido durante el Jubileo de Isabel II. Su contacto con el resto de realeza fue escaso y considerado como “distante” por los medios de aquel país.