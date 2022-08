Este viernes se confirmó el deceso de Anne Heche, actriz que el pasado domingo había sufrido un accidente automovilístico en California, el cual la dejó con muerte cerebral. Sin ir más lejos, en un comunicado su familia había señalado que “no se esperaba que sobreviviera”.

Junto con sus películas y producciones en Hollywood, Heche adquirió fama mundial por la relación que tuvo con la presentadora Ellen DeGeneres, quienes conformaron la primera pareja abiertamente lésbica en la industria.

De acuerdo a lo que sostiene Vanity Fair, ambas estuvieron juntas por tres años, entre 1997 y el 2000. Tras eso decidieron seguir caminos por separado.

Sin ir más lejos, la historia indica que las dos se conocieron en una fiesta que la propia revista organizó en 1996. Desde ahí comenzaron a frecuentarse y salir.

Cuando el romance fue oficial ninguna tuvo complejos en posar para fotógrafos de diversas publicaciones, llegando a ser consideradas como la pareja homosexual más potente en ese entonces.

Sin ir más lejos, aseguran, varios de sus managers llegaron a decirles que su nivel de exposición, y hablar abiertamente de su homosexualidad, podía llegar a dañar sus carreras, situación que no ocurrió.

Hoy me acuerdo especialmente de cuando era pequeña y no sabía que las actrices podían salir con otras mujeres, en un programa de corazón vi por la tele a Anne Heche y a Ellen. Fue un momento de esperanza que no sabía que necesitaba tanto 🥺 pic.twitter.com/XakRZYxgi4 — Ana P. Ferrer 🏳️‍🌈🇪🇸 (@anazalata) August 12, 2022

El quiebre entre Anne y Ellen

Según relata TMZ, en pleno año 2000 ambas parecían estar decididas a casarse en Estados Unidos. Sin embargo, de un día para otro informaron a la opinión pública que el enlace no se llevaría a cabo.

La relación entre las dos se rompió y, hasta el día de hoy, no se conoce la razón que detonó el quiebre. Una de las versiones que sonó más fuerte fue que Heche dejó a DeGeneres debido a supuestas presiones sociales.

Sin ir más lejos, al poco tiempo se casó con Coleman Laffoon. La presentadora de televisión también rehízo su vida.

Durante la semana, DeGeneres fue abordada por un grupo de paparazis en Santa Monica, a raíz del accidente de su expareja. En ese entonces la comunicadora habló de forma muy breve y tajante.

“No. No he hablado con Anne, no lo he hecho. No estamos en contacto, así que no sabría decirte”, expuso en la oportunidad.

La presentadora también habló a través de Twitter este viernes, donde lanzó un escueto comunicado: “Es un día triste. Envío todo mi amor a los hijos, amigos y la familia de Anne”.