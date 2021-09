La actriz y comediante australiana Rebel Wilson compartió un inspirador mensaje a través de sus redes sociales, incitando a no tener miedo a los cambios y que cada esfuerzo que estás realizando es importante.

La intérprete de diversos roles de comedia y musicales, ha tenido diversos episodios relacionados con su salud, asociados principalmente a su gran dimisminución de peso desde el inicio de la pandemia.

“Seré honesta con ustedes, muchachos: con mi misión ‘Año de la Salud’, estoy tratando de llegar a los 75 kilos y, en lo que respecta a mi carrera, ¡estoy tratando de poner en producción una de mis películas antes de fin de año! Ambas cosas requieren un esfuerzo diario y hay retrocesos constantes, pero estoy trabajando duro”, fueron las palabras de la actriz hace un año cuando comenzó su proceso.

Finalmente, tras meses de esfuerzo, la actriz de ahora 41 años logró alcanzar su peso ideal y ahora comparte constantemente mensajes de apoyo e inspiración para todos aquellos que esté atravesando por situaciones similares.

Fue así que recientemente en una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz escribió que: “Nunca es demasiado tarde para mejorarse, para mejorar su salud, su corazón, su felicidad, su armonía. Para todos los que están tratando de ser un poco mejores esta semana: ¡adelante! Cada parte cuenta. Cada esfuerzo vale la pena. Tú lo vales“, escribió junto a una fotografía de ella en traje de baño.

No obstante, en mayo de este año la actriz reveló tener problemas de fertilidad. A través de su cuenta de Instagram. “Hoy recibí una mala noticia y no tenía a nadie con quien compartirla (…) el universo funciona de formas misteriosas y, a veces, todo no tiene sentido… pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras”, fueron algunas de sus palabras en esa oportunidad, sin especificar de qué problema se trataba.