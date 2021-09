“El matrimonio, para nosotros, no puede ser una prisión”. Con esas palabras, el actor estadounidense Will Smith (53) se refirió a su relación con la actriz Jada Pinkett, con quien está casado hace más de 20 años.

Sus palabras llegaron en una entrevista con la revista GQ, donde abordó las repercusiones luego que, en julio del año pasado, la mujer reconociera que había mantenido un amorío con el rapero August Alsina.

“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Entonces ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí”, dijo.

Agregó que “hubo importantes discusiones interminables sobre ¿qué es la perfección en la relación? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección”.

Al respecto, aunque sin especificar si se encuentran en una relación abierta, apuntó a que “nos hemos dado confianza y libertad unos a otros, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino”.

“Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión”, dijo.

“No sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias que las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor”, añadió.

El periodista, en tanto, concluyó que “en algún momento, su relación dejó de ser monógama”.

Una “infidelidad”

Recordemos que el caso se destapó en julio del año pasado, cuando el rapero August Alsina, amigo del hijo de la pareja, Jaden, aseguró que había mantenido una relación con Pinkett.

Si bien en un inicio el matrimonio reaccionó un tanto molesta por estos dichos, negando los hechos, todo dio un giro en las últimas horas. En un tono serio pero tranquilo, la intérprete sentó a su pareja frente a una mesa en su programa Red Table Talks y reveló que efectivamente le había sido infiel, explicando sus motivos.

“Todo empezó con él (August) necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, señaló Jada, ante la mirada serena de Smith. “Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, añadió.

“A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo con August”, reconoció su esposa. Smith, en tanto, dejó entrever que perdonaba lo ocurrido.

El capítulo rompió récords de audiencia en Facebook. Tal como recogió el sitio Variety, dentro de las 16 horas posteriores a su publicación, el segmento de 12 minutos había sido visto más de 12 millones de veces.