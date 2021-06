El caso de Britney Spears y su lucha de años por recuperar su libertad ha vuelto a estar en el ojo público. Y es que la cantante llegó hasta un tribunal para exigirle a su padre que la libere de la custodia legal.

“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y que estoy feliz. Es una mentira (…) He estado en estado de shock. Estoy traumatizada; no soy una persona feliz. No puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días”, dijo la artista en una conferencia, según recoge People.

“Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ha sido suficiente”, agregó además.

Incluso, el cantante Justin Timberlake quien fue pareja de Spears, dijo frente a este hecho que “después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado, lo que le está ocurriendo no está bien. Ninguna mujer debería tener restricciones para tomar decisiones sobre su propio cuerpo“, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, para la cantante un punto clave en toda esta situación han sido las dificultades para estar presente y ser parte de la vida de sus hijos y cómo este “contrato” ha afectado y vulnerado todos los aspectos de su vida, por lo que decidió realizar una declaración a través de su cuenta de Instagram.

“Sólo quiero contarles un pequeño secreto. Creo que, como personas, todos queremos la vida de cuento de hadas y, por la forma en que he publicado mi vida parece verse y ser bastante increíble. Creo que eso es por lo que todos nos esforzamos”, comenzó diciendo.

“Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven. Por el bien de mí y de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien. Estoy llamando la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque no lo es en absoluto“, continuó escribiendo la cantante.

La cantante de 39 años, pidió disculpa además por fingir que ha estado bien. “Lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó”, agregó.

El escrito fue compartido junto a una imagen donde se lee una frase del físico alemán Albert Einstein, la cual dice “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos infantiles. Si quieres que sean más inteligentes, cuéntales aún más historias infantiles”.