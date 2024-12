El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este martes que oficiará a la cadena de farmacias Cruz Verde, luego de recibir cerca de 3 mil reclamos en contra de esta.

La razón de eso último, explicó, radicó en la última edición del Black Friday.

“Cruz Verde habría tenido algunos retrasos en la entrega de pedidos para sus consumidores. Por ello, decidió lanzar un código promocional (“5MILBF”) que permitía a los afectados acceder a $5 mil de descuentos en su próxima compra. El problema es que el código se entendió como de libre uso y miles de consumidores lo utilizaron, pero luego les anularon la compra”, explicó el Sernac.

En detalle, el Servicio recepcionó más de 2.780 quejas por lo anterior en su sitio web.

“El problema se habría originado porque no era un código unipersonal y tampoco existía un cruce con la identidad del beneficiario/a y la transacción, optando la empresa lisa y llanamente por anular las compras realizadas con el código”, añadió.

Para justificar la cancelación unilateral, la empresa argumentó que el cupón no era de libre uso, sino que para un público acotado.

Sin embargo, “no existe claridad de cómo la farmacia aseguró que este uso fuera exclusivo para cada cliente”, acusó el Sernac.

El correo de cancelación unilateral que se envió a los clientes fue el siguiente:

Para remediar este proceder, no se han aceptado las ofertas de compra en que se hayan hecho valer estos cupones de descuento por más de una vez o por quienes no fueran sus titulares o destinatarios, de modo tal que no se ha generado el contrato de compraventa correspondiente. Como efecto de lo anterior, se procederá en los próximos días, a efectuar la devolución de dinero de su orden **** que se recibió como parte de estas transacciones no concretadas.

Y de parte de los consumidores afectados, el Sernac difundió a modo de ejemplo estas dos quejas:

1. “Mi problema es que hice una compra en el Black Friday pedido número C1648XXXXX que se demoró en llegar (más de lo que decía la página) por lo que Cruz Verde me envió un código con 5000 pesos en compensación, realicé otra compra con este código, me confirmaron la compra, me enviaron boleta y me llega un correo que mi producto está listo para retiro, voy a la farmacia y me dicen que mi compra está cancelada”.

2. “Compré en farmacias Cruz Verde aplicando un código de descuento, me enviaron la boleta y un correo avisando que mi compra ya estaba disponible para retiro, pero hoy me cancelaron la compra por equivocación de la empresa, justificando que el código era exclusivamente para personas que habían tenido algún retraso en las entregas del Black Friday, cuestión que al momento de pagar no fue especificada. La compra fue efectuada correctamente y el precio debería respetarse”.