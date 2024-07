Faltan dos meses para las festividades por 18 de septiembre, y mientras el olor a asado ya comienza a sentirse en el aire, también el Gobierno entregó detalles sobre los pagos de aguinaldo por fiestas patrias para pensionados.

Según dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el beneficio consta de unos $24.261 por cada pensionado, más $12.500 aproximadamente por cada carga.

El calendario de pago será publicado por el Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que el monto se pagará en conjunto con la pensión “que a la vez se paga por letra del abecedario, en relación al número del día del mes”, siendo aproximadamente 2,9 millones los beneficiarios.

Aguinaldo Fiestas Patrias 2024

Y como novedad, además de todos los grupos que ya recibían el aguinaldo, en este año se incluyen por “primera vez, las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos”, y que tengan pensiones por ley Rettig y Valech.

Recordemos que son beneficiarios del aguinaldo por Fiestas Patrias quienes perciben “PGU, aquellas que reciben una pensión de las antiguas cajas del IPS, de una compañía de seguro, una renta vitalicia, o retiro programado de una AFP (…) las personas pensionadas por ley de accidentes laborales”, entre otros.

Y respecto al sector privado, la ministra recalcó que los montos no están definidos (no es una obligación legal) y que eso se definirá en los contratos colectivos, a la vez que no entregó cifras respecto al sector público: “en este minuto no lo recuerdo”, dijo Jara.

Para el año pasado, el monto para los funcionarios públicos fue de $81.196, en el caso de aquellos que a agosto del 2023 tenía un sueldo igual o inferior a los $943.703; y de $56.365 para los que recibían un salario superior.