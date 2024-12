Usando las disposiciones que le otorga la Ley del Consumidor, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) pidió una orden de arresto en contra del representante legal de un grupo de empresas: Inmobiliaria Costa del Sol, Agroparcelas, Agroparcelas Chile y Mundo Parcelas.

Esto luego que el mencionado representante fuera citado por el organismo para que explique los motivos detrás de los reclamos hechos contra estas firmas inmobiliarias, pero “no se presentó en la fecha indicada ni tampoco hizo llegar alguna justificación para no hacerlo”.

Desde el Sernac señalan que las quejas de clientes apuntan a incumplimiento de los plazos de entrega, cambios en las especificaciones de proyectos y falta de respuesta por parte de la empresa.

Y si bien los reclamos pueden apuntar sobre alguna de las mencionadas firmas, todas son del mismo rubro y poseen el mismo representante legal.

Sernac pide orden de arresto contra representante de empresas de parcelas

Uno de los reclamos citados por el Sernac señala que un usuario realizó “la reserva compra venta de una parcela en San Francisco de Mostazal, la entrega debería haber sido a fines de febrero 2024, lo cual no cumplieron. Al consultar por la demora no responden por correo o teléfono”.

Por otro lado, una persona que también firmó una promesa de compraventa de parcela, sostuvo que la entrega del proyecto “era a finales de agosto del 2023”.

“Como no cumplieron en el plazo, pedí la devolución del dinero ya que no quise firmar una prórroga a la que no estaba de acuerdo, dieron como plazo 15 días para ponerse en contacto y hacer la devolución del dinero; sin embargo, no contestan y no hay respuestas”, agregó.

Por todo aquello es que el Servicio citó al representante legal “para que, entre otras cosas, explicara los motivos de estos incumplimientos y las soluciones que entregarán a los consumidores”.

Pero como el mencionado individuo no acudió ni presentó alguna excusa al respecto, el ente fiscalizador presentó ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago una petición de orden de arresto en su contra, para que se “obligue” al representante a compadecer frente al Sernac.

“La Ley del Consumidor permite al Sernac citar obligatoriamente a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas, con el propósito de recabar información detallada de una situación de consumo”, apuntan.