La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) impuso multas a varias empresas e instituciones financieras por no cumplir con la entrega oportuna de información a la Fiscalía y el envío a tiempo de información financiera al regulador. El Banco Santander Chile y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) fueron sancionados con 450 y 250 Unidades de Fomento (UF) respectivamente, por remitir de forma tardía la información requerida por el Ministerio Público, lo que obstaculizó investigaciones penales. La Polar Corredores de Seguros y Servicios Limitada recibió una multa de 50 UF por no enviar a tiempo sus estados financieros, al igual que Administradora Fen Capital S.A. que fue sancionada con 70 UF por no remitir información de sus fondos dentro del plazo establecido. La CMF enfatizó la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en estas situaciones.