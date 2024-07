Los sindicatos de Walmart Chile continúan con la huelga legal que afecta a más de 150 locales en todo el país, debido a desacuerdos en las negociaciones colectivas con la empresa. La propuesta de la empresa, que no incluía incrementos salariales ni ajustes por IPC, fue rechazada por los trabajadores. Durante la huelga, 75 supermercados cerrarán y 82 operarán parcialmente, con esfuerzos de la empresa por minimizar el impacto en los clientes. Los trabajadores demandan mejoras salariales, bonos y actualización de beneficios, mientras se mantienen en manifestaciones en los frontis de los locales. La Presidenta de la Federación del Trabajador de Walmart Chile enfatizó la voluntad de diálogo de los trabajadores en busca de un acuerdo.

Este jueves, los sindicatos de Walmart Chile seguirán adelante con la huelga legal iniciada el miércoles 10 de julio, afectando más de 150 locales en todo el país. De acuerdo con la Federación de Trabajadores Walmart, la movilización se mantiene firme debido a desacuerdos en las negociaciones colectivas con la empresa.

En un oficio informativo, los sindicatos destacaron que “estamos orgullosos del despliegue en terreno de nuestros 150 sindicatos cubriendo 180 locales. La empresa reconoce como trabajadores habilitados a 11.400, pero somos más de 13.000 socias y socios”.

El 9 de julio, la Asamblea Nacional de Dirigentes de Sindicatos Base rechazó la última oferta de la empresa. Indicaron que la propuesta no contenía incrementos salariales ni ajustes por IPC en las remuneraciones y beneficios. Además, el bono de término ofrecido fue considerado insuficiente en comparación con acuerdos previos.

“La empresa quiere pasar del trabajador polifuncional al trabajador omnicanal. Uno hace varias cosas, el otro trabajador que imaginan en Walmart, haría todo”, explicaron.

Impacto en locales a nivel nacional

Walmart Chile informó que, mientras dure la huelga, 75 supermercados cerrarán y 82 operarán parcialmente. “Estamos haciendo los esfuerzos para impactar lo menos posible a nuestros clientes, a quienes estaremos informando a través de nuestras plataformas de comunicación con las alternativas de abastecimiento más cercanas”, comentaron desde la empresa.

Asimismo, Walmart Chile expresó que han hecho esfuerzos para evitar la huelga, presentando una propuesta que no fue aceptada. “Tampoco hubo una contrapropuesta de la Federación que nos permitiera seguir conversando”, señalaron. A pesar de esto, la empresa afirmó que siguen abiertos al diálogo con una genuina preocupación por los trabajadores.

Manifestaciones en los locales

Los trabajadores en huelga no ingresarán a sus turnos y se manifestarán en los frontis de los supermercados. La Federación Nacional de Trabajadores Walmart indicó que “están permitidas todas las acciones que ayuden a dar a conocer nuestra posición y las actividades de vigilancia del local para que no ingresen a trabajar quienes no tengan derecho legal”.

Los trabajadores movilizados demandan mejoras salariales, reajustes, bonos y la actualización de beneficios. “No estamos para aceptar ninguna migaja. Desde el día uno teníamos toda la intención de llegar a un acuerdo con ellos, pero ellos no quisieron avanzar. No es solamente la plata, sino también nuestra dignidad”, afirmaron desde el sindicato a Radio Bío Bío.

Así las cosas, la huelga continuará mientras no se alcance un acuerdo. Karen González, Presidenta de la Federación del Trabajador(a) de Walmart Chile, enfatizó la voluntad de diálogo de los trabajadores. “No nos parece lo que están haciendo de cerrarle las puertas en la cara a la clase trabajadora… esto no es solamente por temas salariales, sino que es un tema de dignidad“, dijo.

La huelga afecta a los supermercados Líder, Express de Líder, aCuenta y Central Mayorista, operados por Walmart Chile.