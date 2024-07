Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Trabajadores sindicalizados de Walmart Chile (Lider, Express de Lider, aCuenta y Central Mayorista), comenzaron una huelga legal, en demanda de mejoras salariales, reajustes, bonos y la mantención de beneficios. Los empleados en paro realizarán manifestaciones en los supermercados y no ingresarán a trabajar, permitiendo solo la entrada de personal no asociado al sindicato. Los trabajadores insisten en su disposición a negociar, enfatizando que la huelga busca no solo mejoras económicas, sino también "dignidad laboral".